Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 5,1 Prozent auf 55,32 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,19 EUR ab. Mit einem Wert von 56,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 536.240 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 18,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,70 EUR ab. Mit Abgaben von 15,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,00 EUR an.

Bayer gewährte am 28.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR im Vergleich zu 14.639,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.05.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 14.05.2024 dürfte Bayer die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,14 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

