Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 27,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 27,60 EUR zu. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.572.736 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 12,45 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,00 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

