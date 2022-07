Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,91 EUR

-1,45% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11.07.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 56,98 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,74 EUR ab. Bei 57,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 407.318 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 13.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 76,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 10.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.639,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Bayer-Aktie - Vom Farbstoffhersteller zum Weltmarktführer: Der Aufstieg der Bayer AG

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com