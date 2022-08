Bayer Aktie News: Bayer legt am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,90 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 52,30 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 52,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,20 EUR. Bisher wurden heute 62.452 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 67,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2022). Mit einem Zuwachs von 23,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 43,91 EUR fiel das Papier am 06.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,00 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 04.08.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.819,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.854,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Bayer dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2022 7,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

