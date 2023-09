Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit grünen Vorzeichen

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 51,31 EUR nach oben.

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 51,31 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,55 EUR. Zuletzt wechselten 501.241 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 27,97 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 8,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 68,60 EUR.

Am 08.08.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.044,00 EUR – eine Minderung von 13,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.819,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Bayer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 6,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

