Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

11.09.25 16:13 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 28,81 EUR.

Bayer
28,93 EUR 0,93 EUR 3,32%
Die Bayer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 28,81 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,13 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.164.244 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 7,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 56,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,63 Prozent zurück. Hier wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

mehr Analysen