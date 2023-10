Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 45,40 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 45,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 45,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 648.830 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2023 bei 43,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 4,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 67,80 EUR.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

