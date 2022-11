Bayer Aktie News: Bayer gibt am Freitagmittag ab

Aktien in diesem Artikel Bayer 50,59 EUR

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 50,50 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,29 EUR nach. Bei 51,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.285.532 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 25,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,02 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 81,40 EUR.

Am 08.11.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,05 EUR je Aktie verdient. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.281,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,75 EUR je Bayer-Aktie.

