Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 31,75 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 31,75 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 31,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.048.503 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 51,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2023 auf bis zu 30,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,20 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.281,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

