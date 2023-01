Bayer Aktie News: Bayer macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,34 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 56,29 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,36 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 81.806 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 17,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,54 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,40 EUR aus.

Am 08.11.2022 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.281,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.781,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Bayer am 28.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 28.02.2024 werfen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,88 EUR je Aktie.

