Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag höher

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 33,91 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 33,91 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 33,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 97.554 Stück.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 93,63 Prozent zulegen. Am 29.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,96 EUR je Aktie aus.

