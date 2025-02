Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 20,87 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 21,31 EUR. Mit einem Wert von 20,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.863.872 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 13,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,13 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 12.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -4,65 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

