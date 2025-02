Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittwochvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 21,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,7 Prozent auf 21,08 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 21,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 192.342 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 47,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,41 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -4,65 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,97 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,34 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Bayer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,97 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne