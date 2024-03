Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Vormittag vor

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,88 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,88 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,87 EUR. Bisher wurden heute 132.014 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 61,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 130,36 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Abschläge von 7,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,660 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 35,56 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11.862,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,28 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

