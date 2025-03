Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 23,97 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 23,97 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,01 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 142.759 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 29,48 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,41 EUR am 27.11.2024. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 30,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,88 EUR angegeben.

Am 05.03.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Am 13.05.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

