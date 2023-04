Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 59,77 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 59,91 EUR abwärts. Bei 59,86 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,22 EUR. Bisher wurden heute 97.656 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 14.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Gewinne von 11,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 46,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 75,40 EUR.

Bayer gewährte am 28.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.118,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 14.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,24 EUR im Jahr 2023 aus.

