Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag fester

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 54,36 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 54,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,53 EUR. Zuletzt wechselten 1.014.502 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,49 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 24,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Abschläge von 14,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,80 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14.639,00 EUR gelegen.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 14.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

