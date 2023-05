Bayer Aktie News: Bayer macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,45 EUR

0,68% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 54,01 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,10 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 209.143 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2022 bei 67,49 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,96 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 46,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,53 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 74,80 EUR.

Am 11.05.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.389,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.639,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 14.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,07 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie tiefrot: Jahresziele am unteren Ende der Prognose bestätigt

Ausblick: Bayer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bayer-Aktie sinkt: Bayer startet Phase-III-Studie für verlängertes Eylea-Intervall - Milliardenschwere Kooperation mit Bicycle Therapeuitics

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock