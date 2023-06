Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,28 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,17 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 51,33 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 50,92 EUR. Bei 51,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 411.407 Bayer-Aktien.

Am 11.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 66,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 29,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (46,70 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 73,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.389,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,99 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

