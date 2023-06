Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,15 EUR

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,20 EUR an der Tafel. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,33 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 50,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.713 Bayer-Aktien.

Am 11.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 29,22 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,90 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,99 EUR im Jahr 2023 aus.

