Bayer Aktie News: Bayer am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 49,52 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 49,52 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 49,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 652.295 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 32,59 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,69 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,40 EUR.

Am 11.05.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 14.389,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 14.639,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Bayer die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,95 EUR fest.

