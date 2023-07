Bayer Aktie News: Bayer stabilisiert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 49,84 EUR.

Die Bayer-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 49,84 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 49,86 EUR zu. Bei 49,37 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.233.106 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,40 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 11.05.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 14.389,00 EUR, gegenüber 14.639,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,71 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Am 01.08.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Bayer-Aktie steigt: Crop Science-Sparte könnte abgespalten werden - JPMorgan senkt Kursziel

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen