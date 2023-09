Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 50,80 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 50,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 50,78 EUR. Bei 51,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 236.531 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 29,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,07 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,60 EUR.

Am 08.08.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR im Vergleich zu 12.819,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,94 EUR im Jahr 2024 aus.

