Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 50,69 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 50,69 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 50,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 467.706 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 22,80 Prozent niedriger. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 7,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,60 EUR.

Am 08.08.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 6,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht