Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 51,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 51,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 51,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 51,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,20 EUR. Zuletzt wechselten 60.232 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 22,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 68,60 EUR.

Am 08.08.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.819,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.044,00 EUR.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht