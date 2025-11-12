Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 28,64 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 28,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 28,88 EUR. Bei 27,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.905.425 Aktien.

Bei 29,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 4,50 Prozent wieder erreichen. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,81 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

