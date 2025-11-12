Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittwochnachmittag kräftig

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 28,98 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,7 Prozent auf 28,98 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 29,24 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 27,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.937.178 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 29,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 3,28 Prozent Luft nach oben. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,58 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 26,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,03 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Ausblick: Bayer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein

Bayer-Aktie gefragt: Analyst rechnet mit positivem Quartal