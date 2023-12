Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Dienstagmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Bayer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 31,29 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 31,29 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,21 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,54 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 627.124 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 30,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 3,42 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,20 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie tiefer: Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker