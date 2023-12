Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 31,31 EUR ab.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 31,31 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 31,15 EUR. Mit einem Wert von 31,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.647.497 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 109,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2023 auf bis zu 30,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,20 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11.281,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

