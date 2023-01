Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,54 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 56,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 56,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 104.750 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Gewinne von 16,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,40 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,05 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11.281,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 9.781,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bayer dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,88 EUR je Aktie belaufen.

