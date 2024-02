Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Aufwind

Bayer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,41 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,41 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,52 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 28,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 184.427 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 61,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 117,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 27,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,50 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,32 Prozent zurück. Hier wurden 10.342,00 EUR gegenüber 11.281,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

