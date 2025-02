Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 21,47 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 21,47 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,47 EUR an. Bei 21,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 270.435 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,56 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,41 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,22 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 24,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2024 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,62 Prozent zurück. Hier wurden 9,97 Mrd. EUR gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Bayer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

