Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 56,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 56,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 826.924 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 16,53 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 46,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 28.02.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12.000,00 EUR gegenüber 11.118,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 14.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 7,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bayer-Aktie sinkt: Union Investment lehnt Wiederwahl von Bayer-Aufsichtsratschef Winkeljohann ab

Februar 2023: Experten empfehlen Bayer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Bayer-Aktie leichter: Bayer will in diesem Jahr eine Milliarde Dollar für die Pharmaforschung in USA ausgeben

