Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Montagvormittag auf rotes Terrain

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 57,34 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 57,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.812 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 15,66 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 03.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 22,78 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 75,30 EUR.

Am 28.02.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.118,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Bayer am 11.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 14.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,27 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

