Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag kaum verändert

Die Aktie von Bayer zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,51 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Bayer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,51 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 26,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 26,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.921.728 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 133,58 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Mit Abgaben von 5,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,527 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 35,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.862,00 EUR – eine Minderung von 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Bayer die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,27 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

