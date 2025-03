Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 22,77 EUR ab.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 22,77 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,65 EUR nach. Mit einem Wert von 22,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 191.817 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 24,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 05.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,86 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Bayer die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen