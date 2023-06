Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,32 EUR

Im XETRA-Handel kam die Bayer-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 51,09 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,46 EUR aus. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,06 EUR nach. Bei 51,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 372.353 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 22,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,59 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,90 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 11.05.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.389,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Bayer am 08.08.2023 präsentieren. Am 01.08.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

