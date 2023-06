Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,13 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 51,15 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 51,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 50,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,28 EUR. Zuletzt wechselten 1.043.916 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,70 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,90 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.389,00 EUR – eine Minderung von 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.639,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

