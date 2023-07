Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 50,49 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 50,49 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,54 EUR. Mit einem Wert von 50,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 448.612 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 23,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,40 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 01.08.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

