Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 48,86 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 48,86 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,82 EUR nach. Bei 50,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.252.191 Aktien.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 34,38 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 4,42 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,80 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.08.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,27 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht