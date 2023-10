Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 43,92 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 43,92 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,91 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,01 EUR. Zuletzt wechselten 323.496 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 49,52 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 43,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,42 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,80 EUR.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.044,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

