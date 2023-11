Bayer Aktie News: Bayer steigt am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 40,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 40,26 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,37 EUR an. Bei 40,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 76.259 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,07 EUR am 01.11.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 0,48 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,00 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

