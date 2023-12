Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 31,23 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 31,23 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,81 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.352.796 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,28 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 3,22 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 48,20 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Bayer.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,32 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

