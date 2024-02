Bayer Aktie News: Bayer am Mittag höher

Kurs der Bayer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 28,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,80 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.106.609 Aktien.

Bei einem Wert von 61,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 121,15 Prozent. Bei 27,40 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,13 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,50 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10.342,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.281,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,96 EUR je Bayer-Aktie.

