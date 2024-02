Bayer Aktie News: Bayer gibt am Vormittag ab

Bayer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 27,83 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 27,83 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 27,76 EUR. Mit einem Wert von 27,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 98.655 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,50 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR im Vergleich zu 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

