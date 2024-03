Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,32 EUR nach.

Die Bayer-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 26,32 EUR. Bei 26,18 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,29 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 941.207 Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 135,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Abschläge von 5,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,527 EUR je Bayer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 05.03.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.000,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.862,00 EUR.

Die Bayer-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,27 EUR je Bayer-Aktie.

