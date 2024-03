Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 26,39 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 26,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 26,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,29 EUR. Zuletzt wechselten 171.378 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 61,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 134,60 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,527 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,56 EUR für die Bayer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2024. Es stand ein EPS von 1,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,27 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker

XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen