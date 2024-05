Bayer Aktie News: Bayer zieht am Dienstagmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Um 11:48 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 29,83 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 30,30 EUR. Bei 29,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.686.160 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 54,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 45,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Abschläge von 16,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,209 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 35,33 EUR.

Am 05.03.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,39 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

