Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 51,40 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.676 Bayer-Aktien.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,90 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 11.05.2023 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 14.389,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 14.639,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Am 01.08.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

