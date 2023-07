Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag billiger

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 49,92 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 49,92 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,85 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 137.178 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 23,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,44 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 11.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.389,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

